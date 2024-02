„Emanet” odcinek 214. Yaman nie umie zdobyć się na odwagę, by wyznać Seher prawdę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

İkbal postanawia powiedzieć Seher o dowodach przeciwko niej. W ostatniej chwili Yamanowi udaje się ją powstrzymać. Yaman mówi Seher, że Zuhal dopuściła się defraudacji w firmie. Mężczyzna próbuje zdobyć się na szczerą rozmowę z Seher, nie potrafi jednak się przełamać. Zraniona po raz kolejny Seher nie dopuszcza go do słowa. Tymczasem do rezydencji przychodzi Ela z dobrą nowiną. Zaprasza Yamana i Seher na kolację, żeby uczcić swój nowy związek. Yaman jest skonsternowany, Seher jednak zapewnia Elę, że przyjdą do restauracji.

