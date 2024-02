„Emanet” odcinek 208-219. Co się wydarzy? Zuhal w więzieniu i kajający się Yaman. Seher mu wybaczy? Sprawdź streszczenia odcinków!

O czym jest serial „Dziedzictwo”?

„Dziedzictwo” (oryg. „Emanet” - przyp. red.) to turecki serial, którego premiera w Turcji odbyła się w 2020 roku. Fabuła kręci się wokół Seher, siostry tragicznie zmarłej Kevser. Zmarła pozostawia pod jej opieką synka Yusufa, jednak malcem zajmuje się także jego wuj, Yaman. Seher na prośbę umierającej siostry przenosi się do rezydencji rodziny, a między nią a zimnym pozornie biznesmenem rodzi się uczucie.

Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach „Emanet”?

To, co czeka widzów w lutym w serialu „Dziedzictwo” to niezła jazda! Yaman nie odpuści i dotrze do detektywa, który pomógł Zuhal i İkbal oczernić w jego oczach Seher. Odkryje niemalże całą prawdę! Zuhal gorzko pożałuje tego, na co się zgodziła...