„Emanet” odcinek 289. Seher zgadza się wrócić, ale wypowiada Yamanowi wojnę. Duygu zagina parol na zespół Alego! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 289. odcinek tureckiego serialu „Emanet”. Yaman odzyskuje przytomność i uwalnia się. Odnajduje Seher i dochodzi między nimi do kłótni. W końcu zdesperowana kobieta zgadza się wrócić do rezydencji, jednocześnie wypowiadając mężowi wojnę. Duygu zagina parol na ekipę komisarza Alego, który natychmiast staje w obronie Frata, którego nowa policjantka podejrzewa o poważne przestępstwo. Sprawdźcie, co wydarzy się w 289. odcinku serialu „Dziedzictwo”.