„Emanet” odcinek 291. Seher zostaje aresztowana! Yaman bez chwili namysłu rusza na pomoc ukochanej! [STRESZCZENIE ODCINKA]

To nowa kobieta w życiu komisarza Alego! Zobacz, jaka jest prywatnie

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Komisarz Ali i jego zespół udają się na akcję, a w tym czasie Duygu sprawdza akta w sprawie Yamana Kyrymlego. Zauważa, że istnieją rozbieżności między informacjami w raporcie a zgromadzonymi dowodami. W wyniku działań policjantki Ali zostaje zawieszony.

Duygu otrzymuje wiadomość od opiekunki, że jej matka uciekła z pokoju hotelowego. Kobieta, mająca problemy z pamięcią, poszła do szkoły, aby odebrać swoją córkę. Duygu odnajduje matkę na ulicy, kiedy ta wykłóca się z pewną kobietą o dziecko.

W rezydencji panuje napięta atmosfera. Seher przy każdej możliwej okazji odgrywa się na mężu. Próbuje nie dopuszczać go do kontaktu z Yusufem. Jednak chłopiec opiera się ciotce i lgnie do Yamana. Chce spędzać ze stryjkiem jak najwięcej czasu.