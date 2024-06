„Emanet” odcinek 296. Yaman dzięki Zuhal poznaje prawdę o İkbal i Kevser! Seher sprowadza żmiję pod własny dach! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Zuhal dochodzi do siebie po operacji, jednak istnieje ryzyko, że nie będzie już mogła chodzić. Seher przekonuje Yamana, że po wyjściu ze szpitala Zuhal powinna zamieszkać w rezydencji. Duygu po raz kolejny odtrąca pomocną dłoń Alego, gdy ten proponuje, że przejmie jej obowiązki, żeby mogła poszukać domu. Firat znajduje w aktach informacje o domniemanych powiązaniach Yamana handlem bronią. Seher obiecuje mu, że znajdzie coś, co to potwierdzi. Seher i Duygu udają się na wspólną kawę. Przyjaciółki z dzieciństwa opowiadają, co je w życiu spotkało. Seher mówi o śmierci siostry i ojca, Duygu zaś o zaginięciu jej młodszej siostry Yasemin, po którym jej matka postradała zmysły. Okazuje się, że Nurten i Sultan pochodzą z tych samych stron. Sultan mówi dziewczynie o wolnym domu w ich sąsiedztwie, a ta przekazuje informację Duygu. Gdy okazuje się, że kobieta, której Sultan poleciła dom to harda komisarz Duygu wszyscy są w szoku. W telefonie Yaman Seher znajduje zdjęcia, które mogą go obciążyć. Yaman odsłuchuje nagranie od Zuhal. Jest w szoku na myśl, że to İkbal może być prawdziwą morderczynią Kevser.