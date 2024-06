„Emanet” odcinek 297. Yaman chce poznać całą prawdę o İkbal. Jego wrogowie celują w najczulszy punkt: Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

To nowa kobieta w życiu komisarza Alego! Zobacz, jaka jest prywatnie

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman postanawia za wszelką cenę dowiedzieć się, czy to rzeczywiście İkbal zabiła Kevser. Każe też swoim ludziom odszukać kierowcę, którego oskarżano o romans z Kevser. Seher znajduje zdjęcia obciążające Yamana, jednak nie ma sposobności przesłać ich na swój telefon. Duygu postanawia jak najszybciej znaleźć nowy dom. Ali próbuje przeprosić Duygu za ostre słowa Sultan, ta jednak pozostaje niewzruszona. Camgöz nie może wybaczyć Yamanowi ostatniego ciosu, postanawia się zemścić, uderzając w najczulszy punkt Kyrymlego - jego żonę. Yaman przestrzega Seher przez niebezpieczeństwem, ona jednak je ignoruje, przekonana, że to sposób by zatrzymać ją w domu. Semra znów ma atak. Zamyka Nurten w domu i atakuje Sultan. Zdesperowana Sultan szuka pomocy u Alego.