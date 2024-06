„Emanet” odcinek 299. Strzelają do Seher! Yaman osłania ją własnym ciałem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Wiedziona uczciwością Seher postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Firat prosi ją jednak, by uważnie słuchała rozmów Yamana i wyłapywała informacje wskazujące na jego działalność przemytniczą. Nedimowi udaje się namierzyć poszukiwanego kierowcę. Jego ludzie zatrzymują mężczyznę i zawożą do jednego z magazynów. Ich rozmowę słyszy Seher. Jest przekonana, że chodzi o przemyt i jedzie za Yamanem. Podczas przeprowadzki Duygu nie przyjmuje pomocy od Ibrahima i Firata. Ali upiera się, by przenieść jej kartony z rzeczami i dochodzi między nimi do przepychanki. Gdy z kartonu wypada fotografia, Duygu traci panowanie nad sobą i każe trzymać się Alemu z daleka. Ali jest przekonany, że Duygu ukrywa przed wszystkimi coś poważnego. Gdy pobity przez Yamana kierowca dowiaduje się o śmierci Ikbal, przyznaje, że informacja o jego romansie z Kevser była nieprawdziwa. W tym samym momencie do magazynu wpada Seher, która słyszała jego słowa. Oskarża Yamana, że nie uwierzył w niewinność jej siostry. Roztrzęsiona Seher wybiega i postanawia wysłać Firatowi zdjęcia z przemycaną bronią. Padają strzały, a Yaman w ostatniej chwili osłania ukochaną własnym ciałem. Zostaje ranny, obrażenia nie są jednak poważne. Seher wzywa karetkę. Kobieta nie jest w stanie ukryć uczucia troski wobec Yamana.