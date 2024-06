„Emanet” odcinek 301. Seher i Yaman się kłócą! Kobieta wyznaje, że do niego strzelała! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ali przypadkowo staje się świadkiem sytuacji, w której Semra bierze Duygu za małą Yasemin i karmi ją. Komisarz nagle zdaje sobie sprawę, jak wiele cierpienia jest w życiu Duygu. Seher zajmuje się majaczącym w gorączce Yamanem. Ten wyznaje, że jest niewinny, jednak w porę odzyskuje świadomość i przeinacza swoje słowa. Do rezydencji przyjeżdża Zuhal, a razem z nią Çiek, która ma być jej szpiegiem w rezydencji. Dziewczynie z łatwością udaje się wzbudzić sympatię Neslihan, jednak Yaman i Cenger odnoszą się do niej z podejrzliwością. Zuhal próbuje przekonać domowników, że się zmieniła i jest bardzo wdzięczna za przyjęcie jej do domu Kyrymlich. Między Seher i Yamanem dochodzi do sprzeczki, w której Seher wspomina, że strzeliła do Yamana. Słowa te przypadkiem słyszy Yusuf. Yaman chce jak najszybciej znaleźć lekarkę sądową, która może poświadczyć, że prawdziwą morderczynią Kevser jest İkbal. Yaman zawozi też Ziyi rzeczy Kevser w nadziei, że ten coś sobie przypomni. Podczas akcji Duygu wydaje się, że widzi swoją siostrę. Nie mogąc opanować emocji, demaskuje się i psuje akcję, płosząc kurierów.