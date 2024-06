„Emanet” odcinek 303. Ziya zyskuje pewność, że to Ikbal zabiła Kevser! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

W rocznicę śmierci Kevser w rezydencji odbywają się tradycyjne wypominki. Dzięki Çicek także i Zuhal dowiaduje się, że to Seher postrzeliła Yamana, nie ma jednak pojęcia, dlaczego to zrobiła. Ali stara się zrozumieć postępowanie Duygu. Nie godzi się jednak na przywrócenie jej do śledztwa. Policjantka postanawia działać na własną rękę. Tymczasem policjanci otrzymują informację o bójce, w której ginie jedna z kurierek. Duygu targają najgorsze przeczucia. Podczas identyfikacji zwłok okazuje się jednak, że zmarła dziewczyna nie jest jej siostrą. Yaman szuka wsparcia u Arifa. Nie może darować sobie, że nie zaopiekował się Kevser. Odwiedza jej grób i przysięga, że zaopiekuje się jej synem i siostrą. Pod nieobecność Yamana do domu wraca Ziya. Jest zakłopotany zastaną sytuacją. Chce wyznać Seher, że być może to on zabił jej siostrę, ale powstrzymują go wcześniejsze przestrogi Yamana. Ziya usilnie próbuje przypomnieć sobie przebieg zdarzeń owego tragicznego dnia. W końcu wspomnienia powracają. Ziya zyskuje pewność, że to Ikbal zabiła Kevser.