„Emanet” odcinek 306. Duygu wyznaje Alemu bolesną tajemnicę! Yaman szybko orientuje się, komu zawdzięcza areszt! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman zostaje aresztowany. Ziya jest zrozpaczony, a Seher ma poczucie, że zrobiła, co należało, chociaż nie napełnia jej to radością. Ali nie ma wątpliwości, że osobiste zaangażowanie Duygu w sprawę grozi jej i śledztwu. Przekonuje też komendanta, żeby nie dawał jej urlopu. W końcu Duygu wyznaje Alemu prawdę o swojej zaginionej siostrze. Ali postanawia pomóc jej w poszukiwaniach. Na komisariacie sprawą Yamana zajmuje się Frat, gotowy zrobić wszystko, żeby wsadzić szwagra za kratki. Po okazaniu dowodów, Yaman domyśla się, że to Seher dostarczyła je Fratowi. Jest zaskoczony, gdy okazuje się, że wiadomości, które go oczyszczają zostały usunięte, ale jest pewien, że prawda wyjdzie na jaw. Ali i Duygu odnajdują mężczyznę, którego widzieli w kostnicy. Mężczyzna naprowadza ich na trop dealera, który może wiedzieć coś o Yasemin.