„Emanet” odcinek 84. Seher trafia do szpitala! Kiraz udaje się uciec przed okrutnym bratem [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Przed nami 84. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Kiraz zdoła uciec przed okrutnym bratem, zaś Ali stawia na nogi cały swój oddział, by ochronić dziewczynę. Seher trafia do szpitala, zaś Yaman - pędzi do niej, by czuwać u jej boku. Nadim odnajduje Turguta. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 84. odcinku serialu „Emanet”.