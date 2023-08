„Emanet” odcinek 88. Trwa walka o życie Kiraz. Do Turcji wraca śmiertelny wróg Yamana, Aksak![STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Przed nami 88. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. W tym odcinku sztab specjalistów będzie walczył o życie Kiraz, którą Ali na sygnale dowiózł do szpitala. Czy to im się uda? Ponuro będzie także w rezydencji - napięcie między wściekłą na Yamana Seher a nim będzie niemal nie do zniesienia. To nie koniec jego problemów - do kraju wraca jego najgorszy wróg... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 88. odcinku serialu „Emanet”.