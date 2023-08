„Emanet” odcinek 90. Begüm znajdzie się na linii ognia! Yaman robi wszystko, by udobruchać Seher [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 89. w czwartek, 17.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 90.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Mimo wzmożonej czujności policji Erdalowi udaje się odnaleźć siostrę i wejść do szpitala. Begüm próbuje powstrzymać go przed wejściem do pokoju, w którym leży Kiraz. Erdal bierze Begüm jako zakładniczkę i mimo starań Alego udaje mu się zbiec. Seher i Yusuf, w tajemnicy przed domownikami, muszą pozostać w wynajętym mieszkaniu na wypadek kolejnej kontroli. İkbal i Zuhal są zdezorientowane zachowaniem Yamana. Seher nie wpuszcza Yamana do domu. Mężczyzna nie wraca jednak do rezydencji i pilnuje podopiecznych nocując w samochodzie.

Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku - zdjęcia publikujemy w galerii!