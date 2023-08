„Emanet” odcinek 91. Alemu udaje się złapać brata Kiraz. Dziewczyna wreszcie czuje się bezpiecznie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 91. w piątek, 18.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 91.

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman pełni wartę pod domem Seher i Yusufa. W wyniku podstępu Zuhal udaje się ściągnąć go do holdingu. Gdy go opuszcza, ruszają za nim ludzie İkbal. Yaman jest przekonany, że to ludzie Aksaka. Udaje mu się ich zgubić. Gdy widzi na ulicy Seher i Yusufa w towarzystwie Selima, ogarnia go wściekłość, obawa o ich bezpieczeństwo oraz zazdrość... i natychmiast zabiera ich do domu. Seher jest wściekła, że tak ją potraktował. Mimo to w głębi duszy zdaje sobie sprawę, że Yaman robi to z troski o nią i bratanka. Jest też wzruszona tym, jak bardzo Yusuf jest przywiązany do stryja. Alemu udaje się w końcu schwytać Erdala. Młody policjant staje przed dylematem, czy ratować życie oprawcy Kiraz. Begüm obawia się, że, Erdal powie policji, kto zdradził mu miejsce pobytu Kiraz. Tymczasem Kiraz wraca do domu, gdzie z otwartymi ramionami wita ją ciotka Sultan.