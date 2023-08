„Emanet” odcinek 97. Ozan naraża się Ziyi. Yaman postanawia przycisnąć nauczyciela i rozjusza tym Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 97. w poniedziałek, 28.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 97.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ozan obserwuje Seher przez kamerę, którą potajemnie umieścił w jej pokoju. Jego zainteresowanie nią przybiera znamiona obsesji. Będąc w rezydencji Ozan łamie jedną z roślin, czym poważnie naraża się Ziyi. Yaman wzywa Ozana na rozmowę, żeby czegoś się o nim dowiedzieć. Jest przekonany, że mężczyzna coś ukrywa i prosi Nedima, żeby to sprawdził. Szybko wychodzi na jaw, że Ozan kłamał o swoim pobycie zagranicą. Przyparty do muru nauczyciel, wyznaje, że trzy lata wcześniej stracił w wypadku ukochaną, a po tragicznym wydarzeniu musiał przejść terapię. Seher jest oburzona zachowaniem Yamana i szczerze przeprasza Ozana. Tymczasem Zuhal znajduje w telefonie mężczyzny jego korespondencję z psychiatrą, z której wynika, że Ozan widzi w Seher swoją zmarłą ukochaną. Kiraz jest podekscytowana rozmową o pracę. Ali nie jest tym zachwycony, ale stara się jej pomóc. Tymczasem Kiraz idzie do szwalni na rozmowę o pracę. Udaje jej się przekonać właściciela, żeby ją zatrudnił.