Ewa Minge w żałobie. Projektantka pożegnała członka rodziny. „Zabrał ze sobą potężny kawał nas”

Ostatnio Minge podzieliła się z fanami smutną informacją. Odszedł jej przyjaciel i ważny członek rodziny. Jak sama napisała:

Wielu z Was trzymało paputy za Hadesa. Dziękujemy . Walczyliśmy od bardzo długiego czasu o każdy jego dzień . Jego nerki powoli odmawiały pracy nawet przy pełnym wsparciu medycznym. Wczoraj był na swoim ostatnim spacerze, które kochał nad koci rozsądek . Łapki były zbyt słabe żeby uciec na wagary, które kochał. Po jednych z nich szukała go cała Polska, zdezerterował bowiem na dwa dni . Dzisiaj uciekł za tęczowy most…na zawsze . W swoim domu, kochany, tulony …w morzu łez. Miał fajne życie, miał swoje stado i nim zarządzał ….wyrwa w sercu niewspółmierna do tego malutkiego ciałka jakie odeszło…zabrał ze sobą potężny kawał nas …dołączył do swojej siostry Felki i nic już nie będzie takie samo...