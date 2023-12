„Fabryka lalek”. Adaptacja bestsellerowej powieści na Epic Drama! Kiedy premiera?

O czym jest „Fabryka lalek”?

Te trzy zupełnie różne światy zderzają się w mieście niecierpliwie oczekującym na Wielką Wystawę. Iris otrzymuje możliwość ucieczki i rozpoczęcia nowego życia. Aby to zrobić, musi porzucić siostrę, poświęcić swoją reputację i wyruszyć w nieznane. Horyzonty Iris coraz bardziej się poszerzają, a ona sama zaczyna kwestionować patriarchalne przekonania, odkrywać swoją seksualność i doświadczać rzeczy, o których zawsze marzyła. Jednak wraz z nowo odkrytą niezależnością pojawia się także jej mroczna strona.

Londyn, rok 1851. Iris zarabia na życie malując lalki u boku swojej siostry bliźniaczki Rose, ale marzy o zostaniu artystką. Nocami maluje, doskonaląc swoje rzemiosło. Silas jest taksydermistą i posiada sklep ze swoimi dziełami. Ma nadzieję, że pewnego dnia znajdzie tak wyjątkowy okaz, że przyniesie mu to sławę. Z kolei Louis, malarz i członek Bractwa Prerafaelitów, poszukuje swojej kolejnej muzy.

Imponująca obsada produkcji

„Fabryka lalek” to trzymający w napięciu dramat historyczny ze współczesnymi akcentami, a także przejmująca opowieść o miłości, sztuce, wolności – i o tym, co dzieje się, gdy kobieta odważy się sięgnąć po swoje w świecie, który wolałby ją zabić, niż jej na to pozwolić.