„Tom Jones”. Porywający dramat telewizyjny od twórców „Poldark – Wichry losu” na Epic Drama!

Szalony romans na tle lubieżnej Anglii

Czteroodcinkowy dramat telewizyjny „Tom Jones” został opisany przez The Wall Street Journal jako „szalony romans na tle lubieżnej, brudnej, pełnej erotyzmu gregoriańskiej Anglii”. Natomiast Radio Times komentuje: „Oglądając serial, najpierw w oczy rzuca się jego estetyka. Paleta kolorów składa się z olśniewająco jasnych błękitów i zieleni, dopełnionych wspaniałym oświetleniem – od błyszczących elementów zewnętrznych po oświetlone świecami wnętrza”. Premiera serii „Tom Jones” odbędzie się w środę 1 listopada o godzinie 21:00 wyłącznie na kanale Epic Drama.

O czym jest „Tom Jones”?

Tom, porzucony jako niemowlę, uratowany i adoptowany przez wiejskiego dżentelmena zwanego Squire Allworthy, dorasta jako miły, przystojny wolny duch cieszący się dużym powodzeniem wśród kobiet. Nie może jednak uciec od swojego pochodzenia. Kiedy więc zakochuje się z wzajemnością w bogatej dziedziczce Sophii Western, ich rodziny jednoczą się przeciwko nim. Okryty niesławą Tom zostaje wygnany, a Sophia ucieka z domu, aby uniknąć przymusowego małżeństwa z Williamem Blifilem, spadkobiercą Paradise Hall. Sophia jest gotowa poświęcić wszystko dla Toma – do czasu, gdy dowiaduje się, że jej ukochany na wygnaniu nie rezygnuje z romansów z innymi kobietami. W końcu oboje trafiają do Londynu, stawiając czoła podstępom i kaprysom ciotki Sophii, urzekającej, ale niebezpiecznej Lady Bellaston, która nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć ich miłość. Sophia szybko przekonuje się, że życie młodej kobiety w londyńskich wyższych sferach może być okrutne i pełne niebezpieczeństw. Czy Tom zdoła ją przekonać, że może być wierny? Czy miłość naprawdę może pokonać wszystko?