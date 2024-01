„Fabryka lalek” odcinek 4. Iris jest zdruzgotana zniszczeniem obrazu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co wydarzy się w 4. odcinku „Fabryki lalek”?

O czym jest „Fabryka lalek”?

Iris zarabia na życie, malując lalki, ale marzy o zostaniu artystką. Silas jest taksydermistą, który ma nadzieję na wielką sławę. Louis jest płodnym malarzem poszukującym swojej kolejnej muzy. Kiedy los zbliża tych troje do siebie, Iris otrzymuje szansę na rozpoczęcie nowego życia — ale rodzi się także mroczna obsesja. Oto wstrząsająca opowieść o tym, co dzieje się, gdy kobieta odważy się sięgnąć po to, czego chce, w świecie, który woli ją zabić, niż jej na to pozwolić...