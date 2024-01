„Farma 3” odcinek 1. Margaret przejmuje dowództwo na farmie. Ogarnie cały kobiecy skład?

Pierwsze chwile na „Farmie”

Tematem montażu okien najpierw zajęła się Amanda, która obawiała się chłodnej nocy. Do pomocy ruszyła także zajmująca się na co dzień kosmetyką Marta, która od razu poczuła, że nadaje z barberką na tych samych falach. Inne dziewczyny postanowiły zająć się sypialnią. Szybko pojawiły się tematy „łóżkowe”. Kamila w trakcie sprzątania podłogi miotłą wpadła na genialny pomysł. - Ej, ja w ogóle mam palo santo, białą szałwię. Ja nam tak oczyszczę całe mieszkanie, bo ja jestem wiedźmą - zdradziła swoją pasję do ezoteryki.

To już! 8 stycznia rusza trzeci sezon programu Polsat „Farma”. Zmian będzie sporo, począwszy od wejścia na farmę! Co jeszcze wiemy i czego możemy się spodziewać? Sprawdź!

„Margaret” przejmuje ster

„Margaret” widząc pospolite ruszenie w sypialni, postanowiła sprawdzić, jak miewają się zwierzęta. - Są na pierwszym miejscu. Dla mnie są świętością - podkreśliła. 40-latka po tym, jak pokazała Renacie i Darii, jak należy uruchomić studnię, a potem zabrała się do konstruowania łazienki. Efekt zrobił wielkie wrażenie na pozostałych farmerkach. Z sukcesem udało się rozpalić w piecu, a zasługi przypisała sobie Magda. Wkrótce dołączyła do Darii, która początkowo miała problemy z rozłupywaniem drewnianych pieńków.

Najstarsza w grupie Renata starała się, żeby pierwszy dzień toczył się pod jej dyktando. Mieszkająca od prawie dwudziestu lat na wsi 49-latka nie była zadowolona z początków pobytu w gospodarstwie. Okazało się jednak, że wszystkie dziewczyny są twardymi kobietami i każda z nich pierwszego dnia starała się wykazać w każdy możliwy sposób. To nie zdeprymowało Renaty. Z posłuchem u pozostałych farmerek było różnie. - Jeżeli laska wie, czego chce nas uczyć, to niech nas tego uczy. Ja jej w pełni ufam - mówiła Kamila, która razem z Renatą próbowała zaprowadzić krowę Dynię do obory. Ale tylko ją rozzłościły, co wywołało pierwszą konsternację w grupie. Okiełznania krowy podjęła się „Margaret”, która wcześniej nawiązała ze zwierzęciem nić porozumienia. Teraz jednak nie była w stanie opanować szalejącej Dyni. Przestraszona Daria była o krok od wezwania Szymona, żeby pomógł w zażegnaniu kryzysu.