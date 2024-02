„Farma 3” odcinek 20. Amanda bez szans na finał programu? Moc amuletów została ujawniona! Redakcja Telemagazyn

W najnowszym odcinku „Farmy” wyjaśniła się w końcu moc amuletów, jakie posiadali zwycięzcy pojedynków. Co to oznacza dla Amandy, na której jawnie chcieli się zemścić ich posiadacze? Sprawdźcie, co się wydarzyło w 20. odcinku 3. edycji „Farmy”!