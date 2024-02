„Farma 3” odcinek 24. Farmerzy coraz bardziej boją się Amandy. Tobiasz nie wytrzymał i się popłakał!

„Farma 3” odcinek 24 - co się wydarzyło?

Do tej pory większość farmerów była raczej zgodna co do tego, że należy jak najszybciej pozbyć się Amandy z programu. Jednak wraz ze zbliżającym się piątkowym głosowaniem, niektórzy uczestnicy zaczęli coraz mocniej obawiać się tego pomysłu. Marcin w rozmowie z Maćkiem stwierdził, że muszą zrobić wszystko, aby pozbyć się Amandy z programu. Ich zdaniem Amanda idzie po trupach do celu, co o dziwo mocno imponowało Maćkowi. Nie miał on więc pewności, czy może liczyć na Maćka w wyeliminowaniu Amandy w piątkowym głosowaniu. Mocno sceptyczny do szybkiego wyeliminowania Amandy był również Tobiasz. W rozmowie z Marcinem stwierdził on, że jeśli nie będzie absolutnej pewności, że pozbędą się Amandy z programu, to nie zagłosuje na nią. Tobiasz argumentował to tym, że boi się głosować na Amandę, gdyż jeśli ona jednak zostanie w programie, to może się to dla nich bardzo źle skończyć. Mimo wszystko deklarował on pełne wsparcie w planie Marcina.