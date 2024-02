„Farma 3”. Amanda pochwaliła się przystojnym bratem! Widać rodzinne podobieństwo?

Widzom 3. edycji „Farmy” z pewnością nie trzeba przedstawiać Amandy Bokisz. Choć zachowanie farmerki wzbudza masę skrajnych emocji wśród widzów, to prywatnie ta wydaje się być ciepłą i rodzinną osobą. Ostatnio Amanda postanowiła się pokazać razem ze swoim bratem. Widać rodzinne podobieństwo?

Amanda elektryzuje widzów 3. edycji „Farmy”

Amanda Bokisz to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 3. edycji programu „Farma”. Farmerka niemal od samego początku wzbudza masę skrajnych emocji wśród telewidzów. Przez skłonności do knucia oraz jawne wchodzenie w konflikty z innymi farmerami, wielu fanów programu z niecierpliwością czeka na to, aż Amanda w końcu opuści „Farmę”. Ta jednak mimo wielu nieprzychylnych jej osób na „Farmie”, konsekwentnie realizuje swój plan i nie wydaje się, aby przynajmniej w najbliższych odcinkach miała opuścić show. Co jeszcze wiadomo na temat kontrowersyjnej farmerki? 31-latka pochodzi z niedużej miejscowości Świeradów-Zdrój położonej przy granicy z Czechami. Przed udziałem w programie praktycznie nigdy wcześniej nie miała kontaktu z wsią, a jej jedyne doświadczenie z gospodarstwem to… wydojenie kozy. Jej wielką pasją są podróże, a od przeszło pół roku wolne chwile poświęca także na trenowanie kick-boxingu. Jest także barberką i modelką.

Amanda pochwaliła się przystojnym bratem

Choć dla wielu widzów może to być spore zaskoczenie, to naczelna antybohaterka 3. edycji „Farmy” prywatnie wydaje się być ciepłą i rodzinną osobą, która chętnie spędza każdą wolną chwilę ze swoimi bliskimi. Ostatnio farmerka postanowiła zrobić rodzinny wypad na miasto ze swoją rodziną. Na Instastories farmerki pojawiła się relacja z rodzinnego wyjścia, na której można było zobaczyć jej brata. Zaś sam brat Amandy postanowił dodać na swoim Instagramie wspólne zdjęcie z siostrą. Patrząc na udostępnione przez niego zdjęcie, nie da się ukryć, że to niezły przystojniak!

Podobny do siostry?

Rozwiń

Co wiadomo na temat brata Amandy? Z informacji dostępnych w jego mediach społecznościowych można się dowiedzieć, że w przeszłości przez kilkanaście lat pracował jako szef kuchni. Od pewnego czasu prowadzi on ośrodek, w którym opiekuje się on drapieżnymi ptakami i organizuje możliwość zrobienia sobie z nimi oryginalnych sesji zdjęciowych.

