„Farma 3” odcinek 27. Maciek się zakochał w innej farmerce? Nie zgadniecie, o kogo chodzi! Redakcja Telemagazyn

W najnowszym odcinku „Farmy” doszło do kilku niespodziewanych zwierzeń farmerów, a także do wizyty niespodziewanych gości, którzy są świetnie znani telewidzom 1. edycji programu. Co szykują oni dla farmerów? Sprawdźcie, co się wydarzyło w 27. odcinku 3. edycji „Farmy”!