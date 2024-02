„Farma 3” odcinek 29. Kolejni farmerzy nominowani! Ulubieniec widzów opuści program?

„Farma 3” odcinek 29 - co się wydarzyło?

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO ODCINKA „FARMY”

Miniona noc była wyjątkowo uciążliwa dla niektórych farmerów. Szczeniaczki, którymi opiekują się uczestnicy zostały w głównym domku i mocno dały się im się we znaki. Margaret musiała aż 3 razy do nich wstawać. Na niewiele się to jednak zdało, gdyż rano okazało się, że pieski załatwiały się gdzie tylko się da i rano było to doskonal czuć. Na szczęście Maciek szybko uporał się ze śmierdzącym problemem.

Niedługo później nadszedł czas na to, aby zwycięska grupa z bitwy o farmę wyłoniła spośród przegranych osobę, którą nominują do pojedynku. Zebrali się oni w domku Reni, aby przedyskutować swój wybór. Każdy z farmerów powiedział najpierw, kogo chciałby uchronić przed nominacją. Renata i Marcin chcieli chronić Seweryna, Amanda Martę, Annie Angelikę a Tobiasz Maćka. Oznaczało to, że została Margaret i to ona została nominowana do pojedynku. Marcin wyrył imię Margo w drewienku, a ona miała zrobić to samo z imieniem osoby, którą wyznaczy sobie jako przeciwnika w pojedynku. Tobiasz był pewien, że Margaret najpewniej wybierze sobie Marcina. Nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, jak bardzo się pomylił.