„Ferrari” oczekiwaną premierą. Kiedy film trafi do kin?

Już 13 października br., na zakończenie tegorocznego 61. New York Film Festival, widzowie będą mieli okazję zobaczyć najnowsze dzieło Michaela Manna. Jak przypomniał „Variety”, film, do którego zdjęcia powstały, m. in. we włoskiej Modenie, rodzinnym mieście Ferrariego, będzie miał swoją światową premierę już w sierpniu, w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, ale już teraz mówi się, że Adam Driver to poważny kandydat do przyszłorocznego Oscara za rolę pierwszoplanową.