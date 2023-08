Festiwal Sztuk Zjednoczonych na zamku Macieja Musiałowskiego. Zobacz zdjęcia! Jessica Mercedes, Katarzyna Figura, Ilona Ostrowska i inni

„_Czekam na was w domu_” - napisał na swoim Instagramie! Jakiś czas temu media obiegła sensacyjna wiadomość, że Maciej Musiałowski kupił zamek. Tym samym dołączył do grona ekscentrycznych artystów, którzy łączą przyjemne z pożytecznym, czyli miłość do rozmachu, przepychu, historii, architektury z miłością do uczty, sztuki i twórców. W średniowiecznym Zamku Domanice koło Wałbrzycha oraz przylegających do niego ogrodach, aktor wraz z rodziną zainaugurował pierwszą edycję, trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych.