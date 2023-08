Festiwal Sztuk Zjednoczonych. Katarzyna Figura z błękitnymi włosami brylowała w towarzystwie córek. Tak dziś wygląda Koko i Kaszmir Figura!

Marzyłem o tym dniu od trzech miesięcy. Powiem szczerze, że nie mogę uwierzyć, że to wszystko się wydarzyło. Mamy dla Państwa szereg atrakcji, mam nadzieję, że wszyscy jesteście szczęśliwi. Rozpoczynamy z przytupem! - powiedział podczas otwarcia Maciej Musiałowski.

Bajkowy festiwal Macieja Musiałowskiego

Trzeba przyznać, że średniowieczny zamek, dziedziniec, pergola, ogród wyglądają jak z baśni. Na miejsce przyjechało wielu artystów, którzy mają ze sobą przynajmniej jedną wspólną cechę- miłość do sztuki. To słychać, widać i czuć! Codzienne warsztaty ceramiczne, pokazy filmowe i taneczne, zajęcia odprężające i spotkania z artystami to tylko niektóre atrakcje, które czekają na spragnionych artystycznych doznań gości.