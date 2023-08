Zaskakujące słowa Małgorzaty Rozenek-Majdan o Top of the Top Sopot Festival 2023 i Dzień Dobry TVN! Jak oceniła swój występ?

Małgorzata Rozenek-Majdan o swoim występie na festiwalu

Małgorzata Rozenek-Majdan debiutowała w roli prowadzącej na Top of the Top Festival 2023 w Sopocie. Gwiazda zaprezentowała się w dwóch, przepięknych kreacjach podczas pierwszego dnia festiwalu. Teraz w rozmowie z pudelkiem opowiedziała jak ocenia swój występ, na kogo mogła liczyć i co usłyszała od widzów.