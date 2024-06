Gala #Hashtagi Roku. Zobacz zdjęcia i laureatów! Ida Nowakowska z mężem, Karolina Bielawska, rozchełstana Ewa Chodakowska z mężem i inni

15 czerwca w Teatrze Scena Monopolis w Łodzi - w ramach X edycji festiwalu See Bloggers - odbyła się uroczysta gala #Hashtagi Roku 2023, podczas której wręczono nagrody twórcom internetowym, którzy wyróżniają się swoją działalnością, kreują oryginalne treści, a ich odbiorcy tworzą aktywną społeczność. Tegoroczną galę poprowadzili tradycyjnie: dziennikarz TVN Krzysztof Skórzyński oraz organizatorka plebiscytu See Bloggers Anna Zając .

#Hashtagi Roku 2023. Kto wygrał?

W kategorii Osobowość Roku statuetkę otrzymała Katarzyna Sokołowska. - To wielki zaszczyt. Cieszę się, że Internet to platforma do przekazywania wartości, a wy to pokazujecie - powiedziała Katarzyna Sokołowska.