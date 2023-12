Gośćmi na ślubie Jacka Borkowskiego będą... psy! Mają już nawet kreacje!

Ślub Jacka Borkowskiego lada chwila

Wybrałam elegancką czarno- biała sukienkę pasująca do ślubu cywilnego do tego elegancki kapelusz - mówi nam Jola.

Jacek Borkowski ma niezłe tempo. W maju zaczął spotykać się ze śliczną Jolą Popławską z Krakowa, pod koniec sierpnia padł na kolana i poprosił ją o rękę a we wrześniu wybrali suknię ślubną. Teraz gruchnęła wiadomość, że biorą ślub - dwa dni przed wigilią. 22 grudnia o godzinie 14.00, w Urzędzie stanu Cywilnego w Radzyminie Jacek i Jola powiedza sobie TAK. Na ślub zaprosili swoje dzieci - Jola ma dorosłą córkę, Jacek ma trójkę dzieci - Karolinę, Magdę i Jacka Juniora. Świadkiem będzie syn a świadkową przyjaciółka Joli. Suknia panny młodej może szokować:

Nietypowi goście na ślubie Jacka Borkowskiego

Ukochana Jacka Borkowskiego zdradza jeszcze coś, co może zelektryzować jego fanów: - Na ślubie będa moje pieski rasy york - Balbina i Bertina. Mają już czarno-srebrne kreacje. Dwa psiaki ukochanej aktora przeżyły niezłe zawirowania, bo kiedy ich pani się zakochała, zaczęła zabierać je z Krakowa do podwarszawskiego domu Borkowskiego a tam czekał na nie... wilczur! Pazur - tak ma na imię czworonożny pupil jacka Borkowskiewgo początkowo polował na Balbinę i Bertinę, po prostu chciał je jeść. Potem próbował się z nimi bawić a po kilku tygodniach oswajania stał się ich przyjacielem, co uwieczniono na zdjęciu.

Instagram

Niestety, Pazur nie pojawi się na ślubie, bo są poważne obawy co do tego, jak zachowa się w takim tłumie ludzi. Państwo Borkowscy zaplanowali w pobliskiej restauracji przyjęcie dla rodziny i przyjaciół z Klanu, mają w planach kolejną uroczystość - ślub w kościele i wesele, kiedy zrobi się już cieplej. Zaproszą wtedy masę gości i będą bawić się do białego rana.