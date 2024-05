Natalia i Marek z „Sanatorium miłości 4” są już po ślubie? Od ich słynnych zaręczyn minęły już ponad 2 lata!

Słynne zaręczyny Natalii i Marka z „Sanatorium miłości 4”

Tym, którzy oglądali 4. edycję „Sanatorium miłości” z pewnością nie trzeba przedstawiać Natalii Jankowskiej i Marka Szira. Ich miłość rodziła się na oczach milionów widzów. Mniej więcej w połowie turnusu zaczęło tlić się między nimi uczucie, a dalej było tylko lepiej. Jeszcze w trakcie trwania emisji „Sanatorium miłości 4” Telemagazyn.pl jako pierwszy poinformował o tym, że Natalia i Marek się zaręczyli!. Pokazaliśmy również zdjęcia z zaręczyn pary, które odbyły się w kwietniu 2022 r. w Rewie.

Wówczas w rozmowie z naszym serwisem zakochani seniorzy zdradzili, że planują ślub, jednak podchodzą do tego na spokojnie. -Na razie jest nam bardzo dobrze ze sobą. Jesteśmy szczęśliwi, zakochani po uszy. Musimy wszystko poukładać, gdzie będziemy mieszkać, co sprzedać, co wynająć... - tłumaczyli dwa lata temu rozmowie z naszym serwisem.