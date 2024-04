Gratka dla fanów F1! Nowy serial Netflix „Senna” i Gabriel Leone w roli Ayrtona Senny. Zobacz zdjęcia z planu i zwiastun

Pierwszy zwiastun limitowanego serialu Senna, którego premiera będzie miała miejsce pod koniec 2024 roku w Netflixie, odtwarza historyczne zwycięstwo kierowcy Formuły 1 Ayrtona Senny podczas Grand Prix Brazylii w 1991 roku. Tym scenom towarzyszy narracja komentatora Galvão Bueno. To obraz pierwszego triumfu legendarnego kierowcy w rodzinnym mieście Sao Paulo, który odniósł mimo zablokowanej na szóstce skrzyni biegów. W teaserze obok ujęć wyścigu, zaakcentowano myśli i doświadczenia, jakie mogły towarzyszyć Ayrtonowi (w tej roli Gabriel Leone) na drodze do tej właśnie chwili w jego karierze. Zobaczymy też kultowe postacie będące wówczas częścią jego życia – wśród nich Xuxa (Pâmela Tomé), Alain Prost (Matt Mella), szef zespołu McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy) i Galvão Bueno (Gabriel Louchard).

W ramach sześcioodcinkowego serialu poznamy losy trzykrotnego mistrza Formuły 1 – jego sukcesy i zmagania, chwile radości i rozczarowań, jak również jego osobowość i osobiste relacje. Punktem wyjścia tej fabularnej opowieści będzie przeprowadzka Ayrtona Senny do Anglii, by rywalizować w Formule Ford. Seria poprowadzi widza aż po tragiczny wypadek na włoskim torze Imola podczas Grand Prix San Marino.

Twórcy serialu „Senna”. Kogo zobaczymy

Kim był Ayrton Senna?

W świecie tej dyscypliny sportu Ayrton Senna uważany jest za najszybszego kierowcę F1 wszech czasów. Jego imponujące osiągnięcia uzasadniają jego status legendy: zdobył trzy tytuły mistrza świata Formuły 1; wygrał 41 wyścigów; startował z pole position aż 65 razy; w latach 1984–1994 stawał na podium 80 razy. Jednak postać Ayrtona Senny to dużo więcej niż tylko statystyki i rekordy. Brazylijczyk odpowiada za wiele magicznych chwil światowego motosportu. Ustanowił nowy standard doskonałości w swojej dyscyplinie i stał się legendą walki z własnymi ograniczeniami. Wyróżniało go pragnienie, by jego rodzinna Brazylia stała się lepszym miejscem do życia, jak również głęboko zakorzeniona determinacja i torze, i poza nim. Jego dziedzictwo stało się inspiracją dla powołania Instytutu Ayrtona Senny. Od 28 lat misją Instytutu jest wszechstronne kształcenie młodych Brazylijczyków we współpracy z przedsiębiorcami, lokalną administracją, szkołami i organizacjami pozarządowymi.

Zobacz zdjęcia!