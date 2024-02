Grażyna Torbicka i Katarzyna Wajda wyglądały olśniewająco! Agnieszka Mrozińska z mężem Alexem Mrozińskim nie szczędzili sobie czułości!

Hasło przewodnie spotkania: „Początek prawdziwej miłości" nawiązywało do mascary Panoramour, która uwodzi nie tylko zawartością, ale także pięknym, złotym opakowaniem. Właśnie złote opakowanie i czerń tuszu były pretekstem do dress codu obowiązującego na evencie, czyli czerń i złoto. - W makijażu zawsze stawiam na dobry tusz i ładnie podkreślona rzęsy oraz brwi. To podstawa mojego stylu. Dlatego też dziś pojawiłam się na tym evencie, aby odkryć najnowszy tusz L'Oréala. Rzadko, od czasu do czasu, na wielkie wyjścia, doczepiam sobie rzęsy. Otwarte oko jest ważnym punktem makijażu. Inne kosmetyki, które lubię i często używam, to kredka do brwi i błyszczyk do ust - powiedziała Emilia Dankwa. - Jeśli stosuję tusz do rzęs, to stawiam na produkty wydłużające. Rzęsy mam bardzo gęste, więc nie muszę stosować tuszów pogrubiających. Lubię też doczepiane rzęsy, mam specjalistę, która robi je świetnie. To wygodne, bo gdy wstają rano, nie muszę się malować - powiedziała Maja Hyży. - Kosmetyków mam mnóstwo i uwielbiam je. Jestem maniaczką brokatów i tuszu do rzęs. Dlaczego? Na scenie teatralnej oczy muszą być wyraziste, świetnie podkreślone, dlatego dobry tusz to podstawa - powiedziała Agnieszka Mrozińska.

źródło: AKPA.

