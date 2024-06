Gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” miał się żenić, a wylądował na ulicy. Była narzeczona mówi wprost: „Zniszczył sobie życie”

Kim jest Snajper z „Chłopaków do wzięcia”?

Jednym z najpopularniejszych bohaterów ostatnich sezonów „Chłopaków do wzięcia” był Zbyszek, którego przez swoje zamiłowanie do gry w piłkę nożną nazywano „Snajperem”. Mężczyzna przez długi czas poszukiwał w programie miłości. Szczęście się jednak w końcu do niego uśmiechnęło i z wzajemnością zakochał się w Patrycji, u której po pewnym czasie postanowił zamieszkać. W jednym z ostatnich odcinków z udziałem Snajpera widzowie mieli okazję zobaczyć, jak z powodzeniem oświadczył się swojej ukochanej. Od tego czasu Zbyszek nie pojawiał się już w programie, a fani „Chłopaków do wzięcia” zaczęli się zastanawiać, wygląda jego życie po zakończeniu przygody z hitem Polsat Play.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat Snajpera. Zdaniem części telewidzów, Patrycja, z którą w programie był związany Zbyszek, miała go zostawić i wyrzucić z jej domu po tym, jak powrócił on do zgubnego nałogu. Warto tutaj przypomnieć, że jeszcze w trakcie udziału Snajpera w programie, ten otwarcie mówił o swoim problemie z alkoholem, chociażby wtedy, jak ze wstydem przyznał się przed kamerami do kradzieży piwa ze sklepu monopolowego.