Gwiazdy „M jak miłość” i „Na sygnale” zachwyciły na ramówce! Wśród gości: Monika Mazur i piękna Ewelina Kudeń-Nowosielska!

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie teatru:

Oddajemy kulturze Scenę Relax, by tętniła życiem przez 365 dni w roku przez kolejne dziesięciolecia kontynuując zapoczątkowaną 51 lat temu tradycję prawdziwego miejsca spotkań!

Tworzymy repertuar szyty na miarę naszych ambicji i oczekiwań widzów. Scena Relax to nie tylko teatr. To idealne miejsce na koncerty, występy kabaretów, stand up, widowiska. To także przestrzeń dla konferencji.

W zabytkowych murach Kina Relax powstała SCENA, której ambicją jest kreowanie kulturalnych trendów Warszawy. Scena Relax na stałe wpisze się w karty historii warszawskiej kultury i sztuki i będzie ponownie kultowym miejscem na mapie Warszawy! Tworzymy miejsce które każdego dnia będzie oferować kulturalną rozrywkę na najwyższym poziomie!