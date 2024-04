Hande Erçel ma chrapkę na Bollywood! Turecka piękność znana z serialu „Zapukaj do moich drzwi” ogłosiła chęć współpracy!

Jedną z największych gwiazd w tureckim świecie filmów i seriali jest aktorka Hande Erçel, znana polskim widzom za sprawą „Zapukaj do moich drzwi”. Okazuje się, że Turcja to dla niej za mało i ma chrapkę na kolejne rynki. Konkretniej na... Bollywood! - Wierzę, że to część większego planu - wyznała.

Hande Erçel - co wiemy o aktorce

Hande Erçel to jedna z największych gwiazd w tureckim show-biznesie. Piękna aktorka, którą polscy widzowie znają doskonale z serialu „Zapukaj do moich drzwi” zgromadziła na całym świecie liczne grono fanów. Piękną Turczynkę w mediach społecznościowych tylko na Instagramie śledzi przeszło 32 mln osób. Ostatnimi czasy można było ją oglądać w telenoweli „Sen Çal Kapımı” (oryginalny tytuł produkcji - przyp. red.). Nie oznacza to, że próżnuje - sumiennie podtrzymuje zainteresowanie swoją osobą w sieci, publikując kadry z życia prywatnego i zawodowego. Aktorka znana z seriali „Czarna perła”, „Miłosne potyczki”

Hande Erçel podbije Bollywood?

Turecka aktorka w ostatnich wywiadach nie kryła, że chętnie zaangażowałaby się w nowe projekty. Pojawiła się także na konferencji FICCI 2024 (FICCI, ang. India for Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - przyp. red.)

Rozwiń

Jak wyznała, ma chrapkę na współpracę z gwiazdami Bollywood. - Z przyjemnością pracowałabym z takimi osobami, jak Hrithik Roshan, Aamir Khan i Sidharth Malhotra. To właściwy czas, by odwiedzić Indie. Otwierają się dla mnie nowe drzwi, za którymi czekają okazje, by współpracować - wyznała aktorka podczas konferencji, przytacza jej słowa serwis Daily Star. Wspominała także o swoim uznaniu dla takich gwiazd, jak Aishwarya Rai Bachchan, Priyanka Chopra Jonas i Dev Patel. - Pośród wszystkich reżyserów najbardziej podziwiam Sanjay Leela Bhansali - wyznała dodając, że wszystkie bollywodzkie filmy oglądała online; w Turcji nie są one emitowane w kinach.

Kiedy mój agent zapytał, czy chciałabym się pojawić na tegorocznym FICCI, natychmiast powiedziałam tak, ponieważ już wcześniej to rozważałam. Wierzę, że to część większego planu - wyznała aktorka.

