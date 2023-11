Hanna Zientara-Mokrowiecka nie żyje. Polska aktorka miała 64 lata!

Nie żyje Hanna Zientara-Mokrowiecka. Aktorka miała 64 lata. O jej śmierci poinformowali przedstawiciele Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, z którym artystka była związana od ponad 30 lat.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dziś w nocy zmarła w Płocku nasza serdeczna koleżanka, doskonale wszystkim znana aktorka Hanna Zientara-Mokrowiecka. Miała 64 lata. Trudno nam uwierzyć w to, co się stało. To była dla nas szokująca informacja i stanowczo przedwczesna…

Hania do ostatnich chwil grała z nami na płockiej Scenie, a ostatnio uczestniczyła w próbach do przedstawienia premierowego „Udręka życia” Hanocha Levina, w reż. Karola Suszki. Premiera miała się odbyć 4 listopada 2023 r.

Była jednym z filarów i symboli płockiego Teatru. Poświęciła mu prawie całą swoją karierę zawodową, tym samym budując jego historię ostatnich trzydziestu lat.

To bardzo smutna końcówka roku i niewyobrażalna strata dla płockiego Teatru, który żegna wybitną Aktorkę i wspaniałą Koleżankę.

Haniu, będziemy zawsze o Tobie pamiętać. Dziękujemy Ci za nasz Teatr i każdą spędzoną w nim chwilę. Jesteś w naszych sercach i pamięci. Bez Ciebie będzie pusto w Teatrze…

W tych pierwszych, smutnych chwilach tragedii, nasze myśli są z najbliższymi Hani, którym przekazujemy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia.