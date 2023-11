Iga Świątek pochwaliła się tatą! Zdaniem fanów pierwsza rakieta świata to skóra zdjęta z ojca!

Iga Świątek pochwaliła się tatą

Iga Świątek to osoba, którą świetnie znają nawet ci, którzy kompletnie nie interesują się kobiecym tenisem. Kolejne sukcesy sportowe, w tym m.in. 3-krotna wygrana Rolanda Garrosa sprawiły, że zaledwie 22-letnia tenisistka nie znika z pierwszych stron gazet, a reklamodawcy ustawiają się do niej kolejkami. Nikogo zatem nie powinien dziwić fakt, że wielu kibiców to właśnie ją uważa obecnie za największą gwiazdę polskiego sportu, a nie Roberta Lewandowskiego, jak to miało miejsce jeszcze jakiś czas temu.

W ostatnim czasie o Idze Świątek znów jest głośno. Nasza tenisistka po ostatnim zwycięstwie w turnieju WTA Finals, powróciła na szczyt światowego rankingu i znów jest pierwszą rakietą świata. Ci, którzy śledzą poczynania Igi Świątek wiedzą, że ta po każdym sportowym sukcesie dziękuje swojemu teamowi - trenerowi Tomaszowi Wiktorowskiemu, psycholożce Darii Abramowicz oraz swojemu tacie, Tomaszowi Świątkowi.