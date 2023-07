Tak wygląda starsza siostra Igi Świątek. Iga i Agata są jak dwie krople wody! Łączy je nie tylko niesamowite podobieństwo

Tak wygląda starsza siostra Igi Świątek

Iga Świątek to osoba, którą świetnie znają nawet ci, którzy kompletnie nie interesują się kobiecym tenisem. Kolejne sukcesy sportowe, w tym m.in. 3-krotna wygrana Rolanda Garrosa sprawiły, że zaledwie 22-letnia tenisistka nie znika z pierwszych stron gazet, a reklamodawcy ustawiają się do niej kolejkami. Nikogo zatem nie powinien dziwić fakt, że wielu kibiców to właśnie ją uważa obecnie za największą gwiazdę polskiego sportu, a nie Roberta Lewandowskiego, jak to miało miejsce jeszcze jakiś czas temu.

Nie jest tajemnicą, że Iga Świątek pochodzi ze sportowej rodziny. Jej ojciec Tomasz był wioślarzem, który reprezentował Polskę w tej dyscyplinie na igrzyskach olimpijskich w Seulu. Nic więc dziwnego, że próbował on zaszczepić miłość do sportu swoim córkom; Agacie i młodszej o 3 lata Idze. Siostry Świątek zaczęły zatem regularnie trenować grę w tenisa. Niestety Agata w wieku 15 lat nabawiła się kontuzji, która przekreśliła szanse na jej sportową karierę.