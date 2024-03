Ireneusz Bieleninik dawniej był gwiazdą telewizji. Teraz wraca w „Pytaniu na śniadanie”!

Kim jest Ireneusz Bieleninik?

Mówiąc o polskiej telewizji końca lat 90. XX wieku oraz początku lat dwutysięcznych, to nie da się pominąć postaci Irka Bieleninika. Mężczyzna urodził się 5 stycznia 1965 roku w Częstochowie i swoją dziennikarską karierę rozpoczął na początku lat 90. ubiegłego stulecia, gdzie najpierw pracował w lokalnej rozgłośni radiowej, a następnie udało mu się związać ze stacjami RMF FM oraz Radio ZET. Dzięki swojej charyzmie szybko zorientowano się, że to postać, która doskonale może sprawdzić się także przed kamerą, co sprawiło, że Bieleninik w kolejnych latach związał się najpierw z TVP, a następnie z TVN.

„Siłacze” zapewnili mu sławę

Do dzisiaj widzowie najbardziej pamiętać mogą Ireneusza Bieleninika z tvnowskiego programu „Siłacze”, który sprawił, że w naszym kraju rozpoczął się swoisty boom na strongmenów. To także dzięki tej audycji do zbiorowej świadomości przebił się Mariusz Pudzianowski. Następnie Ireneusz Bieleninik zaczął prowadzić przeróżne gry interaktywne, w tym m.in. słynną „Tele Grę”, którą telewizja TVN emitowała w latach 2002 - 2004. W kolejnych latach Irek Bieleninik związał się ze stacją TVN Turbo, a w wakacje 2009 roku, razem z Dorotą Gardias, prowadził audycje „Projekt plaża” i „Projekt plaża - nocą”. Do tego należy doliczyć liczne projekty reklamowe, w których wziął udział.