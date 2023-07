Jadwiga Barańska rozkochała w sobie widzów jako Barbara z „Nocy i dni”. U szczytu sławy rzuciła aktorstwo. Czym zajmuje się dziś?

Jadwiga Barańska znana jest najbardziej z roli pięknej Barbary Niechcic z "Nocy i dni", za którą zdobyła mnóstwo nagród i wyróżnień. Jak to się stało, że została obsadzona w kultowej już dziś produkcji swojego męża, Jerzego Antczaka?

Gustaw Holoubek czytał cudownie tę książkę w radiu. Mnie się to ogromnie podobało, bo ta książka zawiera wiele myśli ponadczasowych. Zwróciłam uwagę męża, co mi się zdarzyło raz jeden, że byłoby dobrze, gdyby on się tym zainteresował. Nie tylko dlatego, że ja bym chciała grać tę rolę, ale miałam nosa, że całość jest godna uwagi. Okazało się, że miałam rację i sama znalazłam dla siebie rolę - tłumaczyła w rozmowie z Faktem aktorka.