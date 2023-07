Jesienna ramówka telewizji Polsat. Trzy nowe reality-show i serial w gwiazdorskiej obsadzie. Oto co nas czeka po wakacjach!

Jesień z telewizją Polsat

Widzowie ze zniecierpliwieniem czekają na wrzesień, kiedy to pełną parą ruszą wszystkie ich ulubione seriale. Jak się okazuje telewizja Polsat na jesieni stawia na reality-show. Na antenie pojawią się aż trzy nowe produkcje! Oprócz tego długo wyczekiwany serial - „Teściowie” ! Co jeszcze?

Znaki zodiaku to temat rzeka, na który każdy ma coś do powiedzenia. Sprawdziliśmy, która z polskich gwiazd jest odważna jak Baran, a która niezależna niczym Wodnik! Sprawdźcie i porównajcie!

Nową, jesienną ramówkę w całości przygotował dyrektor programowy telewizji Polsat - Edward Miszczak. To właśnie z jego decyzji już po wakacjach zobaczymy trzy nowe reality-show: „Temptation Island Polska”, „Real Housewives Warszawa” i „Doda. Dream Show”.

Oprócz tego na antenie pojawi się długo wyczekiwany serial, który swoją premierę miał już na platformie Polsat Box Go - „Teściowie”. O czym będzie produkcja?

Serial jest opowieścią pełną rodzinnych emocji związanych z relacją dwojga młodych ludzi: Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss). Ona - fanka social mediów marząca o oszałamiającej karierze w telewizji, on – pasjonat średniowiecza, w trakcie doktoratu z historii. Gdy uświadamiają sobie, że nie mogą bez siebie żyć, postanawiają udawać, że dziewczyna jest w ciąży więc przyszli teściowie szybko powinni kupić im mieszkanie. Dochodzi do spotkania dwóch rodzin, co uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń.