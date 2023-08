Józef Raciniewski wziął w obroty Janinę Szulc! Gwiazdy „Sanatorium miłości” wywijają na biesiadzie TVP! Krzysztof Połaski

„Sanatorium miłości” to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Program z edycji na edycję zyskuje nowych widzów, a TVP od jakiegoś czasu dba o to, żeby uczestnicy kolejnych edycji mieli szansę lepiej się poznać i zintegrować. Doskonale pokaże to nadchodząca „Biesiada rockandrollową”, gdzie Józef Raciniewski wziął w obroty Janinę Szulc! Zobaczcie, jak bawiły się gwiazdy „Sanatorium miłości”!