Katarzyna Cichopek w nowej pracy, Blanka robi szpagat, a Malik Montana uwodzi Majkę Jeżowską. Tak wyglądał 2. dzień Polsat Hit Festiwal 2024

Wieczór pełen muzyki, rozrywki i zabawy rozpoczęły koncerty „Debiutujących w Polsacie”, czyli zespołu Enej, Zakopower, Krzysztofa Zalewskiego, który zaprezentował swój nowy singiel „Kochaj”, Ani Dąbrowskiej oraz Afromental, którego gitarzysta Aleksander Mliwiw-Baron zaskoczył widzów prywatną informacją:

Mam bardzo ważny komunikat dla mnie, mam nadzieję, że dla was również. Chciałem Was serdecznie wszystkich zaprosić do powitania na świecie i zrobienia wielkiego hałasu dla naszego syna Leonarda Milwiw-Barona oraz najdzielniejszej mamy świata, Sandry Milwiw-Baron. Kocham was bardzo!