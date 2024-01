Katarzyna Walter kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała gwiazda „Na Wspólnej”! Z niejednego pieca chleb jadła, gdy porzuciła aktorstwo Redakcja Telemagazyn

Katarzyna Walter to jedna z tych aktorek, która towarzyszy widzom od lat. Choć dla wielu to Agnieszka z serialu „Na Wspólnej”, aktorstwo to niejedyne, czym się w życiu zajmowała. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat i poznaj jej niezwykłą historię!