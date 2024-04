Katarzyna Żak ma 60 lat, a wygląda jak nastolatka! Młodsze koleżanki mogą jej tylko pozazdrościć! Aktorka prezentowała się obłędnie!

Kampania #lubiesiebie - o co chodzi?

Gwiazdy w Polsce lubią wspierać szczytne akcje, a czy może być szczytniejsza od tej, która promuje polubienie samego siebie? - Self-love jest ważnym tematem i jednocześnie odpowiedzią na krzywdzą narrację w mediach społecznościowych, gdzie idealne kobiety, matki, żony, które dzielą się nieprawdziwą wyidealizowana treścią. Człowiek, karmiąc się takimi informacjami, zaczyna popadać w kompleksy. U niektórych mogą pojawiać się problemy depresyjne, a nawet myśli samobójcze. Właśnie dlatego zdecydowałem się zorganizować akcję #lubiesiebie. Chcę udowodnić, że każda kobieta ma prawo do tego, aby się lubić i zdecydowanie na to zasługuje. Jednak, aby to się stało, musi zaakceptować siebie i polubić taką, jaka jest. Powinna rozwijać się i znaleźć aktywność, pasję która, będzie budowała w niej poczucie wartości. Warto podkreślić, że każda kobieta jest wyjątkowa – powiedział dr Franciszek Strzałkowski, inicjator akcji, podczas jednej z edycji.