Klaudia Carlos ma bardzo znanego męża! Nowa prowadząca „Pytanie na śniadanie” już od 30 lat jest żoną słynnego śpiewaka operowego

Kim jest mąż Klaudii Carlos?

Od czasu transferu Klaudii Carlos z TVN do TVP, popularność pięknej prezenterki zaczęła spadać, a jej osoba coraz rzadziej pojawiała się w mediach. Na początku 2024 roku nastąpił jednak nie lada przełom w jej karierze na Woronicza. Okazuje się bowiem, że Klaudia Carlos od teraz będzie jedną z głównych prowadzących „Pytanie na śniadanie” . Będzie można ją oglądać w parze z dobrze znanym widzom TVP Robertem El Gendym .

Klaudia Carlos przed laty była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek telewizyjnych w naszym kraju. Polsko-portugalska prezenterka w latach 1997 - 2011 prowadziła sportowe wydania wiadomości w TVN, a także gościła w szeregu innych programów tej stacji, jak chociażby w 1. edycji „Tańca z gwiazdami”. Piękna dziennikarka zdecydowała się na rozbrat z TVN-em we wrześniu 2011 roku, po czym zatrudniła się w TVP, z którą jest związana do dziś. Widzowie mogli ją oglądać m.in. w programach takich jak „Kawa czy herbata?”, „Zdrowo z Jedynką” czy „Linia Zdrowia”.

A co wiadomo na temat życia prywatnego nowej prowadzącej „Pytanie na śniadanie”? Nie każdy mógł wiedzieć o tym, że Klaudia Carlos już od 30 lat tworzy szczęśliwy związek małżeński z Dariuszem Machejem - jednym z najbardziej znanych polskich śpiewaków operowych. Zakochani poznali się jeszcze w czasach młodzieńczych, kiedy to występowali w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Darek był wtedy śpiewakiem, solistą. Ja właśnie przyszłam do zespołu i miałam zostać tancerką. Od samego początku sympatyzowaliśmy ze sobą, polubiliśmy się - przytacza słowa Klaudii Carlos serwis Plejada.

Do ślubu cywilnego szliśmy w ludowych kostiumach. Wybraliśmy strój żywiecki, ze stron rodzinnych Darka. (...) Ślub kościelny był już bardzo klasyczny. Czerń i biel. I bryczka z końmi, która nas wiozła - wspomina dziennikarka.

Niedługo później oboje odeszli z „Mazowsza”. Klaudia Carlos zaczęła rozwijać swoją karierę telewizyjną, zaś Dariusz Machej podjął sześcioletnie studia i dołączył do zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej. W międzyczasie zakochani doczekali się dwójki dzieci: 26-letniego syna Antoniego i 13-letnią córki Marii. Choć Klaudia Carlos i Dariusz Machej raczej dość mocno chronią swojej prywatności i raczej stronią od dzielenia się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, to można ich co jakiś czas zobaczyć razem na salonach, gdzie nie szczędzą sobie czułych gestów!