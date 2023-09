Kolejna zmiana jurora w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Fani zachwyceni decyzją Polsatu! „Super! Nie mogę się doczekać” Michał Skuza

„Twoja twarz brzmi znajomo” to kultowy już program, który zachwyca już od 19. edycji! Jak się okazuje w show ponownie dojdzie do zmiany jurora! Kto tym razem będzie oceniał uczestników i co za tym stoi?