Koncert z okazji Dnia Dziecka Fundacji Polsat - zobacz zdjęcia! Stefano Terrazzino, Sara James, Blanka, Paulina Sykut-Jeżyna i inni

Z Fundacją Polsat jestem w stałym kontakcie. Co roku również, staram się wspierać dzieci i dawać im powód do uśmiechu z okazji ich święta. Chciałem połączyć ruch, uśmiech, taniec. To dla mnie bardzo przyjemne wydarzenie. Dla dzieciaków okazja, by się troszkę zmęczyć i zabawić, również tańcząc. Staram się wykorzystywać każde zaproszenie do tego typu akcji - powiedział Tomasz Barański.